SONDAGE - Un Français sur deux estime qu’il y a trop de fonctionnaires en France

Un Français sur deux estime qu’il y a trop de fonctionnaires en France. 3% de moins par rapport à octobre 2021. C'est le résultat d'un sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche. Selon le Ministère de la fonction publique, en 2024, il y avait 3.751.500 fonctionnaires. C'est près de 22.000 fonctionnaires de moins qu'en 2023.

Un avis plus tranché en fonction de la proximité politique des sondés

Bien que les Français soient partagés sur la question, le résultat est plus tranché en fonction de la proximité politique des sondés. 74% des électeurs de gauche estiment qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires en France. Dans le détail, Europe Ecologie / Les Verts est le parti le plus en harmonie. 80% de ses partisans assurent que les fonctionnaires ne sont pas assez nombreux.

Les sondés du côté de la majorité présidentielle, de la droite et de l'extrême droite répondent qu'il y a trop de fonctionnaires en France. Les soutiens d'Emmanuel Macron sont 60% à répondre oui. 75% de la droite est du même avis. Enfin, 65% des électeurs d'extrême droite assurent qu'il y a trop de fonctionnaires en France.

L'avis des sondés est plus mitigé, peu importe leur sexe, âge et profession

Si les Français sont plus en phase en fonction de leur proximité politique, ce n'est pas le cas peu importe leur sexe, leur âge et leur profession. 52% des hommes estiment qu'il y a trop de fonctionnaires tandis que 51% des femmes affirment qu'il n'y en a pas assez.

Chez les moins de 35 ans, 51% assurent que les fonctionnaires sont trop nombreux en France. 54% des plus de 50 ans estiment aussi qu'il y a trop de fonctionnaires. Les 35 à 49 ans sont les plus en accord puisque 59% d'entre eux pensent que les fonctionnaires ne sont pas assez.

Enfin, les CSP+ et les inactifs répondent "oui" à hauteur de 50 et 51% à la question "Y a-t-il trop de fonctionnaires en France ?". Les CSP- ne sont pas d'accord et disent "non" à hauteur de 51%.

Le sondage a été effectué via un échantillon national représentatif de 1.002 personnes âgées de 18 ans et plus. Le questionnaire a été auto-administré en ligne sur panel les 15 et 16 avril 2025.