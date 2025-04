SONDAGE - 85% des Français sont favorables à la construction de nouvelles prisons en France

Selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche, 85 % des Français se disent favorables à la construction de nouvelles prisons en France. Un soutien majoritaire à une mesure défendue par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui propose des établissements préfabriqués pour faire face à la surpopulation carcérale.

Des prisons plus rapides et plus faciles à construire. Gérald Darmanin, ministre de la Justice, propose une solution radicale pour faire face à la surpopulation carcérale : construire des cellules dans des structures préfabriquées. Ces structures incarcéraient des détenus en semi-liberté ou pour de courtes peines dans des infrastructures totalement modulables.

Selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche, 85% des Français sont favorables à la construction de nouvelles prisons en France, soutenant ainsi la ligne défendue par le gouvernement.

Des écarts entre les âges

Dans le détail, les participants de ce baromètre ne répondent pas de la même façon selon leur âge. 68% des jeunes sondés, âgés entre 18 à 24 ans, sont pour cette mesure.

De même, 82% des 25/34 ans sont favorables pour la construction de nouvelles prisons et 85% chez les 35 à 49 ans. La nuance est davantage marquée chez les 65 ans et plus où 90% d'entre eux souhaiteraient voir des maisons pénitentiaires sortir de terre.

Des avis partagés au sein de la gauche

Les avis divergent selon la couleur politique, mais aussi au sein d'un bloc politique. Par exemple, à gauche, 76% des électeurs de la France insoumise (LFI) sont favorables à cette mesure. Les écarts se creusent entre les votants du Parti socialiste (PS) où 88% d'entre eux sont favorables contre 56% chez les électeurs des Verts.

À droite, les nuances sont moins marquées avec 85% des électeurs des Républicains (LR) et 84% des votants pour le Rassemblement national (RN) qui souhaitent voir davantage de maisons d’arrêt construites.