SONDAGE - 61% des Français favorables à l'enfermement des étrangers dangereux sous OQTF à plusieurs milliers de kilomètres de la métropole

La proposition de Laurent Wauquiez d'enfermer les étrangers dangereux sous OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon, près des côtes canadiennes, a fait couler beaucoup d'encre. Selon les résultats d'un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du dimanche, 61% des Français seraient favorables à une telle mesure.

C'est une proposition qui a largement fait réagir la classe politique. Dans le JDNews la semaine dernière, Laurent Wauquiez, chef de file des députés LR, a proposé d'enfermer les étrangers dangereux sous le coup d'une Obligation de quitter le territoire français (OQTF) dans un centre de rétention à Saint-Pierre-et-Miquelon, près des côtes canadiennes, à plus de 4.000 km de la métropole.

Une proposition en pleine campagne des Républicains susceptible d'intéresser 61% des Français, selon les résultats d'un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du dimanche. Plus de six personnes sur dix approuvent cette idée d'éloigner ces individus à plusieurs milliers de kilomètres de la France métropolitaine, alors que près de quatre Français sur dix (39%) se disent défavorables.

Les plus jeunes davantage favorables que les plus âgés

Dans le détail, les participants de ce baromètre ne répondent pas de la même façon selon leur classe d'âge. Effectivement, les moins de 35 ans sont majoritairement pour, à 70%, avec une pointe à 79% chez les 18-24 ans. Tandis que les 50 ans et plus apparaissent divisés, avec 54% de pour et 46% de contre. C'est ainsi que les 65 ans et plus sont très légèrement minoritaires à se montrer favorables, à 49% (et 50% de contre).

S'il n'y a pas de grandes différences selon le genre (59% des hommes et 62% des femmes sont favorables à cette proposition), on observe toutefois une différence selon la catégorie socioprofessionnelle. Les CSP+ (56%) et les inactifs (57%) sont certes en majorité pour cette mesure, mais bien moins que les CSP-, favorables à 70%.

À gauche, des électeurs divisés

Dernier point de comparaison : la proximité politique. Et là aussi, des différences notables sont à souligner. D'abord, les sondés les plus favorables se trouvent du côté de l'extrême droite de l'échiquier politique, à 84% (86% pour le Rassemblement national). Chez les Républicains, parti de Laurent Wauquiez, 68% des Français approuvent cette idée.

À l'inverse, du côté de la majorité présidentielle, on repousse à 58% cette proposition d'éloigner les étrangers dangereux sous OQTF de la métropole, et même à 61% pour les sympathisants de Renaissance. Enfin, à gauche, on observe un éclatement entre La France insoumise, les Écologistes et le Parti socialiste. Les Insoumis sont majoritairement favorables, à 62%, à la proposition de Laurent Wauquiez, tandis que les sympathisants d'EELV sont plus divisés (51% pour) et que les socialistes sont plus largement opposés à cette idée, à 67%.