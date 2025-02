SONDAGE - 77% des Français favorables à la suppression des allocations familiales pour les parents de mineurs délinquants

Selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le "Journal du Dimanche", 77% des Français sont favorables à la suppression des allocations familiales pour les parents de mineurs délinquants. Une idée partagée par Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui veut les supprimer pour les "familles qui n’assument pas la responsabilité de leurs mineurs".

L'idée d'une suppression des allocations familiales pour les parents de mineurs délinquants est validée par 77% des Français interrogés pour un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le "Journal du Dimanche".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi SONDAGE - 78% des Français favorables aux sanctions contre les parents de mineurs délinquants

Entre les hommes et les femmes, les résultats sont similaires. 76% des hommes sont pour cette suppression et 78% des femmes sont du même avis.

La majorité des sondés sont du même avis, malgré les différences d'âge

Un léger écart se fait ressentir en fonction de l'âge des sondés. Du côté des moins de 35 ans, 71% sont pour supprimer les allocations familiales pour les parents de mineurs délinquants. Mais lorsqu'on s'attarde sur les 18--24 ans, plus de sondés y sont défavorables. Dans cette tranche d'âge, 64% sont pour et 34% sont contre. 2% des interrogés se sont abstenus de répondre.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les 50 ans et plus s'accordent mieux dans leur choix. Du côté des 50-64 ans, 82% sont favorables à la suppression de ces allocations. Pour les 65 ans et plus, le chiffre d'approche plutôt des moins de 35 ans, avec 75% de personnes pour.

Une tendance qui est similaire au niveau des catégories socio-professionnelles : 81% des CSP+ sont favorables ainsi que 79% des CSP-.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un avis mitigé à gauche

Mais c'est au niveau de la proximité politique que les avis divergent. La majorité présidentielle, la droite et l'extrême droite sont plutôt sur la même longueur d'onde. Ils sont respectivement à 78%, 86% et 94% pour la suppression des allocations familiales pour les parents de mineurs délinquants. Pour les électeurs des Républicains et du Rassemblement national, la majorité est écrasante : 90% chez LR et 93% chez le RN sont favorables.

La gauche est plutôt défavorable à cette idée, avec 46% de sondés pour et 53% contre dans l'ensemble. C'est du côté des électeurs de LFI que l'avis défavorable est plus marqué, avec 63% contre. Les électeurs du Parti socialiste sont à 52% contre. La tendance s'inverse du côté d'EELV, avec une majorité d'électeurs favorables, à 59%.