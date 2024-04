SONDAGE - 72% des Français pensent qu'il faut supprimer les allocations familiales aux parents de mineurs récidivistes

Selon notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche*, 72% des Français pensent qu'il faut supprimer les allocations familiales aux parents de mineurs récidivistes. Ils sont 27% à se dire contre la mise en place d'une telle mesure, et 1% à ne pas se prononcer.

Dans le détail, 72% des hommes interrogés souhaitent la suppression des aides pour les familles de mineurs récidivistes, contre 27%. Un proportion similaire chez les interrogées puisqu'elles sont 73% à être en faveur de cette mesure, et 26% contre.

Les jeunes plus divisés

C'est chez les plus de 65 ans que les répondants sont le plus nombreux à vouloir stopper les aides dans ce cas avec 79% d'interrogés pour et 21% contre. Pour les moins de 35 ans ils sont 65% dans ce cas, contre 35%. Mais c'est chez les plus jeunes que la question divise le plus : 54% des 18-24 ans sont en faveur d'un arrêt des allocations familiales aux parents des mineurs récidivistes, et 46% sont contre.

En ce qui concerne les catégories sociaux-professionnelles, la tendance est similaire. 69% des CSP+ interrogés sont favorables à une telle mesure, contre 31%. C'est un peu plus pour les CSP- avec 74% de répondants qui souhaitent la suppression de ces aides, 25% qui ne la souhaitent pas, et 1% qui ne se prononcent pas. Un résultat qui est exactement le même pour les inactifs interrogés dans ce sondage.

89% des électeurs de droite favorables à la mesure

Des pourcentages sans appel que l'on retrouve aussi chez les électeurs de droite. Dans leur ensemble, ils sont 89% à souhaiter la suppression des allocations familiales aux parents de mineurs récidivistes. Les Républicains pointent à 76% et les électeurs du Rassemblement national 95%.

À gauche en revanche, les avis sont plus divisés. 38% des électeurs LFI sont pour, quand 58% n'y est pas favorable et 4% ne se prononcent pas. Chez les sympathisants du PS, c'est un peu plus : 47% imaginent une telle mesure, 51% y sont opposés et 2% ne se prononcent pas. Enfin chez EELV, 54% des interrogés estiment qu'il faudrait les supprimer, contre 46%.