SONDAGE - 78% des Français favorables aux sanctions contre les parents de mineurs délinquants

À Cléon en Seine-Maritime, le maire a décidé de faire payer les familles des mineurs responsables de dégradations sur les biens publics. L'idée de sanctionner les parents séduit une large partie des Français, selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du dimanche* : 78% des sondés sont effectivement pour des sanctions contre les parents de mineurs délinquants, 21% sont contre et 1% ne se prononce pas.

L'ensemble des catégories d'âge participant à ce baromètre partagent dans leur ensemble cette affirmation : les moins de 35 ans sont 68% à l'approuver, contre 85% chez les plus de 50 ans. Du côté de la situation professionnelle des interrogés, on retrouve des chiffres semblables à celui du résultat du sondage : 79% des CSP+, 78% des CSP- et 78% des inactifs pensent qu'il faut sanctionner les parents de mineurs délinquants.

Les sympathisants LFI largement défavorables

Si les hommes (79%) et les femmes (77%) s'accordent plutôt sur cette proposition, une différence nette intervient lorsque l'on se penche sur la sensibilité politique des sondés. Les électeurs de gauche sont moins enclins à défendre cette mesure : 55% sont pour, tandis que 43% sont contre. Les moins favorables sont les sympathisants de La France insoumise : ils sont seulement 23% à répondre "Oui" contre 77% de "Non".

Celles et ceux qui votent pour Les Républicains sont, en revanche, les plus séduits par cette proposition, à 94%. Suivent les électeurs du Rassemblement national (89%), de Renaissance (88%), du Parti socialiste (65%) et d'Europe-Écologie Les Verts (55%).

*Échantillon national représentatif de 1010 personnes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.