Sainte-Soline : pour Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, Jadot n'est «pas sérieux»

Un chantier de "mégabassine" pour l'irrigation agricole dans les Deux-Sèvres fait débat. Samedi, des manifestations, initialement interdites par la préfecture, ont gagné en violence. Les quelque 4.000 manifestants ont réussi à forcer les grilles du chantier, malgré la présence de 1.500 gendarmes. Ces réserves XXL à ciel ouvert pour stocker l'eau sont notamment contestées par plusieurs figures politiques d'Europe Écologie-Les Verts, comme Yannick Jadot qui considère ces constructions comme "des modèles d’un autre temps", "d'avant le dérèglement climatique". Une vision que ne partage absolument pas Christiane Lambert, présidente de la FNSEA.

"Il n'est pas météorologue"

Invitée de Europe Soir Week-end au micro de Pierre de Vilno, la présidente a répondu à l'ancien candidat à la présidentielle, qui pense que le projet empêchera les nappes phréatiques de se reconstituer l'hiver. "D’abord il n'est pas météorologue, ce n'est pas ce que dit le Giec du tout", a-t-elle directement lancé. "En Europe, les stockages d’eau ont augmenté de 10% sur les dix dernières années, et en France de 1,3% seulement", explique-t-elle. "Justement parce qu'il y a des Yannick Jadot, des Sandrine Rousseau, des Delphine Batho qui ne veulent pas que l'on ait ces réserves d’eau !" s'indigne-t-elle.

Christiane Lambert défend le projet en se basant notamment sur des conclusions du Giec. Pour la présidente de la FNSEA, il faut apprendre à mieux gérer l'eau. "Le Giec dit lui-même qu’il y aura autant de pluie, mais qu’elle sera diversement répartie, avec plus d’eau diluvienne l’hiver que nous voulons stocker et capter pour pouvoir l’utiliser l’été. Ça se fait dans les autres pays."

Christiane Lambert soutient que l'eau va "devenir rare", tout comme l'alimentation qui dépend directement de l'eau. "On perd de la production en France, on importe 60% de nos légumes et fruits et on part à vau-l’eau. Donc je crois que ce n’est pas sérieux, notamment de la part de Monsieur Jadot qui a une dimension européenne normalement, de ne pas regarder au-delà des frontières."

"Plus une émeute qu'une manifestation"

Dans les Deux-Sèvres, le projet à Sainte-Soline représente 720.000 m3 d'eau sur plus de dix hectares. Un grand projet, qui permet de "travailler pour sauver l'eau", estime Christiane Lambert sur Europe 1. "C’est un territoire qui a besoin de se reconstruire en diversifiant la production avec des cultures de semences."

Mais la présidente condamne les violences qui ont eu lieu ce week-end sur le site. Pour elle, "c'est plus une émeute qu'une manifestation", notamment à cause de jets d'explosifs, de mortiers et la présence de personnes cagoulées. Si ce dimanche 2.000 personnes sont encore sur place, elle ne souhaite pas que la situation s'envenime, comme certains le laissent entendre. Une possible ZAD pourrait voir le jour sur le site. "C’est de l’anticapitalisme plus qu’autre chose, un détournement du mouvement", a-t-elle conclu.