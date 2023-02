Saint-Valentin : un ostréiculteur français a trouvé le moyen de produire des huîtres en forme de cœur

La Saint-Valentin, c'est l'occasion pour les amoureux de se prouver leur amour avec de petites attentions ou de grands cadeaux. Europe 1 a déniché le parfait entre-deux, les huîtres en forme de cœur. Christian Guinot est ostréiculteur à Leucate en Occitanie, et l'idée de produire ces huîtres vient en fait de sa chère et tendre, elle aussi ostréicultrice. "C'est une très belle histoire d'amour au commencement", confie son mari à qui elle offrait il y a 15 ans, une huître naturellement moulée comme un cœur. Christian Guinot est alors touché et ému et veut partager ce beau geste d'amour avec les autres amoureux.

L'ostréiculteur s'entête donc à reproduire cette forme, bien que le processus ne soit pas si agile comme il l'explique : "La nature nous offre une huître en forme de cœur sur 2 à 3 millions. Et j'ai vraiment et clairement décidé de tenter de trouver le moyen de former ces huîtres. L'acharnement, la volonté, l'amour ont fait que j'ai fini au bout de cinq, six ans, à avoir un pourcentage de réussite de l'ordre de 90%". Mais Christian Guinot ne préfère pas pour autant privilégier la quantité à la qualité.

>> LIRE AUSSI - 4 lieux idylliques où emmener votre moitié pour la Saint-Valentin

"Chaque année j'élève aux alentours de 2.000 huîtres, que je vais rendre amoureuses. C'est dans mon meilleur parc à huîtres, et je leur apporte un soin particulier. Chaque mois je les reprends une par une et je les aide à acquérir la forme d'un cœur parfait. Et j'ai décidé depuis longtemps, de ne les vendre que le jour de la Saint Valentin", révèle le cultivateur, conscient de la rareté de son produit. Effectivement, il ne faut pas moins de trois à quatre ans environ pour parvenir à créer ces mollusques dont raffoles les gourmets.

Christian Guinot ne partage donc sa technique qu'avec sa femme, à qui l'on doit la première culture d'huîtres en forme de cœur au monde. Chaque année, il choisit ensuite un restaurant qui a l'honneur et le privilège d'acheter la totalité de sa production. Ce 14 février 2023, c'est un établissement de Belesta, une petite commune de 1.100 habitants dans les Pyrénées-Orientales, qui aura la chance de servir ces perles culinaires aux amoureux.