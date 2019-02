Mais au fait, d'où vient la Saint-Valentin ?

LE TOUR DE LA QUESTION

Pour les couples qui souhaitent célébrer leur amour, c'est le jour J : la Saint-Valentin représente chaque année un jour spécial pour de nombreux Français, alors que d'autres snobent volontairement ce qu'ils considèrent comme une fête commerciale. Invité du Tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1, jeudi, l'historien Jean-Claude Bologne est revenu sur l'histoire amoureuse du 14 février.

Depuis le 15ème siècle en France. "C'est une tradition bien attestée depuis le 14ème siècle en Angleterre et le 15ème siècle en France", retrace l'auteur d'Histoire du couple (éditions Perrin) et Histoire du coup de foudre (éditions Albin Michel). "C'est Charles d'Orléans, prisonnier à Londres, qui parle le premier de la Saint-Valentin en France". Selon la légende, il aurait fait le lien entre l'amour et ce saint en raison... du prénom de sa mère, Valentine. Pour la petite histoire, la notion de coup de foudre amoureux est née bien après, en 1751.

" On a inventé des belles histoires pour justifier le fait que Valentin devienne le patron des amoureux "

Voilà pour l'origine historique. Mais pourquoi précisément le 14 février ? "C'est dans une tradition assez courante d'associer au printemps et au réveil de la nature les amoureux. La tradition voulait que les oiseaux fassent leur nid le 14 février. Cela tombait la fête d'un certain Valentin et on a inventé des belles histoires pour justifier le fait que Valentin devienne le patron des amoureux. Ce sont des reconstitutions tardives", précise l'historien.

En Angleterre, l'occasion de se déclarer pour les timides. Ensuite, "c'est vraiment au 19ème siècle en Angleterre que c'est devenu une mode, avec surtout des lettres. C'était l'occasion de se déclarer quand on était un petit peu timide, lorsqu'on n'osait pas aller déclarer sa flamme à son ou sa partenaire. C'est très récent que c'est devenu la fête des amoureux de tous les âges", explique encore Jean-Claude Bologne.

Jusqu'à devenir aujourd'hui une fête artificielle pour de nombreux célibataires mais aussi des couples. "Depuis une cinquantaine d'années, c'est devenu une mode internationale avec une fête commerciale. Ce sont les dérives d'une fête romantique", admet l'historien.