4 lieux idylliques où emmener votre moitié pour la Saint-Valentin

La Saint-Valentin approche et vous ne savez pas où emmener votre moitié ? Fort heureusement, la France recèle de villages plus pittoresques et romantiques les uns que les autres, sans oublier de magnifiques restaurants. Il n'y a que l'embarras du choix, à condition de savoir où aller. Pour vous aider, Gavin's Clemente-Ruiz, du Guide du Routard, a donc fait sa sélection dans Bienfait pour vous. Alors prenez votre moitié par la main, et emmenez-la découvrir ces lieux dignes d'un conte de fée.

Saint-Amour, ses chambres d'hôtes et son "Paradis"

Cap sur Saint-Amour, un petit village situé en Bourgogne où le chroniqueur a déniché la parfaite chambre d'hôtes. Elle a de "vieilles pierres blanches, de la végétation devant, une chambre bien confortable et une piscine" décrit l'expert voyages, avant de nous dévoiler son nom, à la hauteur de nos espérances : "Ma Chambre à Saint-Amour". Maintenant que vous savez où loger, reste à savoir où partager un diner aux chandelles avec votre moitié.

Et pour cela, pas besoin d'aller bien loin. Toujours à Saint-Amour, "l'Auberge du Paradis" est un hôtel-restaurant qui abrite des tablées aux styles différents. Si vous êtes plutôt dans ambiance familiale, optez pour le bistrot "Joséphine à table" qui porte le nom de la grand-mère du propriétaire, "en souvenir de ses petits plats généreux, vous savez qui mitonne et qui mijote.". Et si vous souhaitez impressionner, le restaurant chic et gastronomique "Lucienne fait des siennes", est celui qu'il vous faut. Vous l'aurez compris, pour filer le parfait amour, il faut aller à... Saint-Amour.

Une Saint-Valentin à... Saint-Valentin

On ne l'a pas oublié, le village Saint-Valentin dans l'Indre, avec lequel il est impossible de ne pas tomber éperdument amoureux. Insolite mais indispensable, un jardin aux amoureux avec un saule où pendent des cœurs non loin d'un kiosque des amoureux. Mais la vraie attraction, c'est cet arbre à vœux où vous et votre partenaire pourrez nouer un ruban pour sceller votre amour. On ne peut plus romantique ! Une fois n'est pas coutume, le chroniqueur a pensé à vous dénicher la meilleure adresse lorsque viendra l'heure du diner, c'es le restaurant "Au 14 Février" du chef étoilé Iku Negami. Au menu : "Caviar de Sologne, si on veut. Ou alors une caille au foie gras, au madère et aux groseilles."

Et si on souhaite s'évader à l'étranger ?

Mais comment parler romantisme sans évoquer... l'Italie. Le chroniqueur propose à Mélanie Gomez et Julia Vignali d'aller à Vérone, la ville de "Roméo et Juliette". Entre Milan et Venise, Vérone vous émerveillera par ses vestiges de l'époque antique, ses rues piétonnes pavées de marbre de la Renaissance et de ses jardins. Idéale pour profiter du 14 février dans la plus douce atmosphère. Bon plan pour vous, les billets d'avion sont à 150 euros aller-retour en ce moment avec la compagnie à bas prix Volotea.

Enfin, si vous imaginiez une virée plus exotique, Gavin's Clemente-Ruiz a une idée : l'Indonésie ! Malgré 16 heures de vol pour Bali, à l'arrivée, vous pourrez tremper vos pieds dans des eaux translucides et du fin sable blanc. Si vous avez aimé "Mange, Prie, Aime" avec Julia Roberts, vous aimerez le village central d'Ubud, où l'actrice a eu la chance d'apprécier les rizières verdoyantes pendant le tournage. Le complexe hôtelier "Kappa Senses Ubud", doté d'un spa et d'une piscine à débordement, sera la parfaite adresse pour se relaxer, nager et rêvasser avec votre bienaimé(e) !

Désormais, vous n'avez plus aucune excuse !