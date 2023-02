Saint-Valentin : mimosas, anémones, amaryllis... Ces fleurs écolos à offrir à sa moitié

C'est le bouquet ! Ce mardi, c'est la Saint-Valentin, et vous avez complètement oublié d'acheter un cadeau à la personne qui vous est chère. Pas de panique, l'équipe de Bienfait pour vous est là pour vous éviter une très mauvaise soirée. Et quoi de mieux qu'un beau bouquet de fleurs garni avec soin, pour être sûr de faire plaisir. Tout le monde (ou presque) aime les fleurs, mais certains peuvent être freinés à en acheter pour des raisons écologiques. En effet, près de 60% des fleurs offertes pour le 14 février sont des roses, et pourtant ces végétaux ne poussent que du printemps à l'automne.

Privilégier les fleurs de saison

Il faudra donc privilégier les fleurs de saison, et c'est encore mieux si l'on achète du local ! Sachant que sur les 600 millions de fleurs coupées et vendues chaque année, 90% sont importées du Kenya ou des Pays-Bas, où elles sont cultivées dans des serres chauffées 24h/24h. Un circuit qui n'est pas très écolo... Justement, Perrine Brami, chroniqueuse green dans Bienfait pour vous, a consulté l'avis d'une experte en la matière, pour trouver des alternatives originales et éco-responsables.

La fondatrice de Fleurs d'ici, Hortense Harang, milite pour l'achat de fleurs françaises et de saison, et pour elle, "les fleurs sont un achat censé nous rapprocher de la nature. Ça ne vient pas à l'esprit des gens, d'imaginer que c'est un commerce organisé de façon extrêmement industrialisée, massifiée et centralisée, notamment par les Hollandais". La fleuriste conseille alors de se tourner vers les fleurs qui poussent naturellement en février en France, comme les "anémones, les renoncules, du mimosa" ou encore les "petites pensées", autrement appelées viola, qui poussent toute l'année.

Des fleurs hivernales à foison !

Et si Julia Vignali et Mélanie Gomez ont une aversion pour les mimosas, Perrine Brami est allée chercher encore d'autres plantes dans son grimoire : "Il y a d'autres fleurs qui peuvent être trouvées en hiver : les camélias, des tulipes, du jasmin, des amaryllis ou encore des crocus." Toutes ces plantes créeront le même effet que les traditionnelles roses. "En plus, ça ne coûte pas plus cher, c'est voire moins cher les fleurs locales en ce moment, avec la crise de l'énergie", ajoute la chroniqueuse.

Vous n'avez plus qu'à surprendre votre partenaire avec un bouquet des plus extraordinaires hors du commun pour cette Saint-Valentin !