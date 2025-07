Canicule : une forte hausse du nombre de noyades en juin 2025 imputable aux fortes chaleurs, selon Santé publique France

Le nombre de morts par noyade a augmenté de près de 58% en France en juin 2025 par rapport à juin 2024, a indiqué ce vendredi Santé publique France. Près de 109 personnes, dont une vingtaine de mineurs, sont décédées par noyade. Un chiffre en nette hausse, notamment à cause des vagues de chaleur qui ont touché le pays ces dernières semaines.



Le thermomètre grimpe en France ces dernières semaines et entraîne avec lui une hausse du nombre de noyade dans le pays. Ainsi, selon l'agence Santé publique France, près de 100 personnes sont déjà décédées par noyade dans le pays, un chiffre en hausse de 58% par rapport à la même periode l'an dernier. Au total, 109 personnes sont mortes entre le 1er juin et le 2 juillet 2025.

Les adolescents particulièrement touchés

Le bond est aussi important pour les noyades non-mortelles. Près de 400 cas ont été recensés sur tout le territoire, soit le double par rapport à l'année dernière. "On fait le lien avec la période de canicule qu'on vient de subir", a expliqué devant les journalistes Aymeric Ung, épidémiologiste pour l'agence de santé publique.

"On sait que ces températures élevées accentuent les dangers liés à la baignade", a-t-il poursuivi. Dans les faits, la hausse des noyades est importante chez les mineurs, notamment chez les 13 ans et plus. Ainsi, entre le 1er juin et le 2 juillet, 19 jeunes ont perdu la vie, tous quasiment uniquement dans des cours d'eau ou des plans d'eau, comme des bases de loisirs.

Une saison estivale qui ne fait que commencer

A contrario, les noyades chez les adultes se font aussi régulièrement en mer. Santé publique France précise attribuer cette hausse de décès par noyade aux températures élevés au mois de juin et début juillet, qui ont touché quasiment toute le territoire.

L'organisme reste vigilant sur le sujet, alors que les grandes vacances, période propice pour les noyades, ont commencé.