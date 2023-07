Des colonies de vacances pour apprendre en s'amusant, c'est possible

"Allez, on avance." Baskets aux pieds et jumelles autour du cou, Ilona l'animatrice et son groupe d'enfants, partent à la découverte de la forêt des Yvelines. "Que connaissez-vous comme mammifère qui peut se trouver en forêt ?", demande-t-elle à ses élèves. Les réponses fusent et les jeunes ont l'air ravis de ce cours en extérieur.

Les enfants sont âgés de 6 à 10 ans. Alors ici, pas de cours d'anglais ou de mathématiques, mais des apprentissages sur le thème de l'environnement. "On ne va pas les réunir autour d'une table. Par contre, on va apprendre des choses de la vie. On va les faire sortir. Une petite balade, d'apprendre des mots un petit peu compliqués, la biodiversité, les amphibiens, et ça va compléter tout ce qu'ils vont apprendre à l'école. Nous, c'est plus ludique, on va dire", explique Ilona.

L'objectif est d'apprendre en s'amusant avec des visites au zoo ou des chasses au trésor dans la nature. Des activités qui ravissent les enfants. "J'adore, ça t'apprend des choses. Je découvre beaucoup plus qu'à l'école", explique Liliane. Son amie Margot ajoute : "J'apprends beaucoup de trucs sur le zoo à l'école, mais on n'y va pas, du coup, je n'ai pas d'exemple de ce que c'est vraiment un zoo. Maintenant, c'est beaucoup mieux."

Les deux amies sont déjà impatientes de repartir l'année prochaine et comme elles, 225.000 enfants ont déjà profité des colonies apprenantes depuis 2020, date de création du dispositif par l'État.