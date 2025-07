Maine-et-Loire : une fillette de 11 ans se noie lors d’une sortie avec un centre de loisirs

Une jeune fille de 11 ans s'est noyée ce mercredi dans un étang du Maine-et-Loire alors qu'elle participait à une sortie scolaire. L'enfant ne savait pas nager et a échappé à la surveillance des cadres et des maîtres nageurs de ce centre de loisirs. Son corps a été repêché ce mercredi soir après plusieurs heures d'investigation.

Ce mercredi, ils étaient 16 enfants, venus des quartiers de Nantes, en excursion sur cet étang tout équipé, d'une plage et également d'une grande structure gonflable au milieu de l'eau qui fait rêver tout enfant muni d'un maillot de bain et d'un gilet de sauvetage.

"Je ne pensais pas que ça pouvait arriver"

Un test de natation plus tard, les voilà partis se baigner, sauf pour cette fillette de 11 ans raconte le maire Pierrick Esnault : "À priori, la jeune fille ne savait pas nager. Dans un premier temps, on a plutôt imaginé qu'elle avait quitté la base, qu'elle était partie frustrée peut-être. Et des maîtres-chiens et des plongeurs sont arrivés en fin d'après-midi et le corps de la petite a été découvert dans le plan d'eau, sur la zone de baignade".

Autour de l'étang, la tristesse vient cueillir ces plagistes au cœur des vacances : "C'était juste un avis de recherche hier et aujourd'hui, j'ai appris qu'on l'avait retrouvée noyée. Pauvre gamine, 11 ans. Et moi, ma petite fille, elle ne sait pas nager, elle a un gilet. Je trouve que c'est assez sécurisé. En plus, il y a le maître-nageur qui regarde sans arrêt, je ne pensais pas que ça pouvait arriver".

Le procureur d'Angers continue d'entendre les témoins pour comprendre comment l'enfant a pu échapper à la vigilance de ses cadres qui étaient pourtant en nombre suffisant ce mercredi après-midi.