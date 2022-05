Renouveler ses papiers d'identité : comment le gouvernement va-t-il réduire les délais ?

Depuis plusieurs mois, c'est la même chose, obtenir un rendez-vous en mairie pour renouveler sa carte d'identité ou son passeport est mission impossible. Pour lutter contre les embouteillages monstres à la prise de rendez-vous à Paris, Gérald Darmanin a annoncé avoir recruté 160 nouvelles recrues et élargir la validité des papiers d'identité : les titres périmés depuis moins de cinq ans sont acceptés pour passer des examens et le permis de conduire.

Des délais interminables et des tactiques pour les éviter

Brett descend les marches de la mairie du 15e arrondissement, agacée : "J'ai fait la mairie du 8e, du 17e et du 7e." Elle tente en vain d'obtenir un rendez-vous pour renouveler le passeport de sa fille de neuf ans. "Depuis janvier, j'essaye en vain. On devait partir en Afrique pendant les grandes vacances, on va tout annuler à cause de ça. Je ne sais pas comment les autres ont pu faire pour avoir des rendez-vous."

"En écrivant directement à son maire", répond Jean-Loup, 72 ans, carte d'identité tout juste récupérée. "J'ai dit que remplir le formulaire sur ordinateur, c'était inaccessible aux handicapés visuels et que les délais d'attente n'étaient pas admissibles pour un service public."

Pour éviter huit mois d'attente à Paris, Martine, qui l'accompagne, a carrément déposé son dossier à 75 kilomètres de là. "À Verneuil-en-Halatte, dans l'Oise. On a accepté de me prendre le lendemain et en huit jours, j'ai eu ma carte d'identité et mon passeport." L'Agence nationale des titres sécurisés promet un retour à la normale cet été.