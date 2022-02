Les personnes handicapées en difficulté face aux démarches administratives

En France, 12 millions de personnes souffrent de handicap. Quelles sont leurs conditions d'accès à l'emploi ? Un sondage publié par l'Agefiph (Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées) révèle qu'il reste des efforts à faire. En tout, 67% d'entre eux affirment avoir des problèmes pour accomplir leurs démarches administratives. La raison ? Les lieux sont inaccessibles pour les personnes à mobilité réduite.

Stéphanie souffre d'une maladie génétique qui la contraint à se déplacer en fauteuil roulant. Elle raconte au micro d'Europe 1 comment son handicap est un fardeau au quotidien, estimant qu'étant handicapé, "on ne se sent pas intégré par la société à part entière".

Des administrations qui ne sont pas pensées pour l'accueil des handicapés

Stéphanie raconte comment se déroulent ses rendez-vous dans les bureaux de la Sécurité sociale. "Il m'est arrivé de vouloir prendre un rendez-vous avec la CPAM et rien que pouvoir entrer j'ai dû trouver de l'aide pour ouvrir la porte. Ensuite, pour pouvoir avoir un ticket, je ne peux pas l'attraper toute seule donc je dois trouver quelqu'un." Et le calvaire n'est pas terminé. "Le bureau de la personne qui m'a reçue était trop petit. La porte n'a pas pu se fermer donc tout le monde a pu entendre ce que je disais au conseiller qui me recevait."

En février dernier s'était tenu le sixième Comité interministériel du handicap, sur l'accessibilité aux transports, mais aussi à l'éducation, au logement, aux soins, aux services et aux différentes offres médico-sociales. A cette occasion, le Gouvernement a défini quatre objectifs pour l’année 2022, comme l'investissement sur les jeunes générations en situation de handicap et l'accompagnement sur tous les lieux de vie.