Refonte des concours, épreuves pratiques… L'ENA veut se réformer pour plus de diversité

Emmanuel Macron veut bâtir de nouveaux modèles. Si le président avait annoncé la suppression de l'ENA après la crise des gilets jaunes et suite aux conclusions du grand débat, cette hypothèse n'est plus au goût du jour. L'école, qui forme une bonne partie des hauts fonctionnaires, sera finalement conservée, mais doit se réformer pour plus de diversité. Le conseil d'administration de l'établissement se réunit mercredi pour envisager notamment la refonte des différents concours d'entrée.

L'objectif affiché est de faire en sorte que les élèves admis à l'ENA ne soient plus pour moitié issus de Sciences Po Paris. L'idée est d'aller chercher des élèves d'origine modeste ou issus du monde rural, qui n'ont pour certains jamais entendu parler de la prestigieuse école. Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé en février une voie d'accès pour les jeunes boursiers, avec des places réservées dès la rentrée 2021.

Les concours d'entrée revisités

Mais le président de l'école, Patrick Gérard, envisage aller plus loin. Il pourrait notamment proposer de bouleverser les différentes voies d'accès. D'abord le concours interne, destiné à des fonctionnaires qui viennent trop souvent de Paris ou d'administrations centrales; ensuite celui réservé aux professionnels du privé : pour le moment, les lauréats sont majoritairement issus de la banque ou du conseil.

Enfin, le concours externe, composé d'une dizaine d'épreuves, devrait également être allégé afin d'être moins académique et de comporter davantage de mises en situation. L'objectif est de repérer les capacités professionnelles des candidats. Une réforme qui s'inscrit dans la continuité de ce qui a déjà été fait, avec l'obligation de faire un stage en PME et des épreuves de sortie beaucoup plus pratiques.