Confinement : pourquoi le gouvernement a-t-il opté pour quatre semaines ?

DÉCRYPTAGE

Un tiers des Français vont être reconfinés ce vendredi à minuit pour au moins quatre semaines, avec des restrictions de déplacement, la fermeture des commerces non-essentiels, mais le maintien des écoles ouvertes. C'est la décision annoncée ce jeudi soir par le Premier ministre Jean Castex face à la poussée de l'épidémie de Covid-19. Au total, ce sont 16 départements qui vont connaître de nouvelles "mesures de freinage massif" : les huit départements d'Ile-de-France, les cinq départements des Hauts-de-France ainsi que la Seine-Maritime, l'Eure et les Alpes-Maritimes. Mais quels objectifs les autorités espèrent-elles atteindre en quatre semaines ?

10 millions de personnes à risques vaccinées

Déjà, si tout se passe comme prévu, dans quatre semaines, 10 millions de personnes auront reçu leur première dose de vaccin. Cela correspond à la majorité des personnes les plus à risque, celles qui sont donc les plus à même de se retrouver hospitalisées ou placées en réanimation. L'objectif étant de faire baisser la pression sur les hôpitaux, c'est un élément encourageant puisqu'on constate dès à présent que les contaminations, hospitalisations et décès chez les plus de 75 ans, la population la plus vaccinée, baissent.

Une météo plus clémente

Ensuite, le gouvernement attend l'arrivée des beaux jours. Cela ne dépend pas de nous, mais en théorie, avec le printemps arrivent le soleil et la chaleur, et on sait que cela a des effets bénéfiques sur le virus. C'est aussi pour ça que ces nouvelles mesures sont moins restrictives concernant les règles à l'extérieur et que l'on peut sortir sans limite de temps.

Alors si dans un mois, les plus fragiles sont protégés et saturent ainsi moins les services hospitaliers, et si le beau temps est là et donc que les contaminations baissent, il sera possible de desserrer l'étau. Et d'envisager l'été et la suite de la campagne de vaccination avec un peu plus d'optimisme. C'est le pari du gouvernement avec ce confinement de quatre semaines.