Sécurité routière : deux innovations pour sécuriser les deux-roues et les piétons

La Sécurité routière récompense les innovations. Son prix annuel doit être remis mercredi, et récompensera six initiatives​. Parmi les candidats, on trouve notamment le dispositif "Sentinelle", censé sécuriser les conducteurs de deux-roues. Lors du trajet, les deux caméras embarquées, de la taille d'une capsule de café, enregistrent les abords du deux-roues, et les vidéos sont ensuite transmises par une antenne, elle aussi miniaturisée. Ces images sont indispensables en cas de litige lors d'un accident et aussi en cas de chute, explique Thomas Bilger, co-fondateur de la société Sentidrive.

"Le boîtier va enregistrer les 8 secondes avant la chute et les 8 secondes après la chute. Ces deux fichiers vont être transférés directement par 4G sur notre serveur sécurisé, ce qui nous permettra d'avoir une preuve, quelque soit la situation", explique-t-il à Europe 1.

Une innovation pour protéger les piétons

Autre innovation, cette fois pour sécuriser les piétons qui traversent le nez sur leur téléphone. Ce dernier reçoit une notification, une vibration et une alarme en cas de danger, grâce à des ultrasons envoyés pile au bon moment par un feu tricolore ou par un bus. "Sur les bus de la RATP, c'est quand ils appuient sur le klaxon que l'on émet l'ultrason qui peut porter à 80 mètres de distance lorsque le véhicule roule à 50 km/h", décrit Emmanuel Ruiz, le fondateur de la start-up Copsonic.

Ce dispositif est testé depuis 3 mois, notamment aux abords de collèges d'Île-de-France. Les ados le trouvent, parait-il, utile et "très fun".