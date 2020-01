Coronavirus en Chine : "Wuhan est coupée du monde, on voit l’inquiétude augmenter", témoigne un Français sur place

TÉMOIGNAGE

Le coronavirus, parti de la ville de Wuhan, en Chine, a déjà fait 18 morts (dont un en dehors de Wuhan), et contaminé plus de 500 personnes. Face à ce virus qui inquiète au-delà des frontières, les autorités chinoises ont pris la décision de mettre la ville en quarantaine. Onze millions d'habitants ne peuvent plus quitter la ville. Environ un millier d'expatriés français sont concernés par la situation. C'est le cas de Philippe Klein, médecin à Wuhan.

"La ville est coupée du monde, donc forcément la réaction des gens a changé" explique l'expatrié. "On voit l’inquiétude augmenter. Tout simplement dans les rapports humains, maintenant tout le monde porte un masque, c'est obligatoire, et lorsqu'on rencontre quelqu'un, on garde quelques mètres de précaution", affirme Philippe Klein.

"Il n'y a pas de mouvement de panique"

"On a tendance, spontanément, à vouloir se serrer la main, mais on ne le fait pas, on se retient. La ville est calme. Il y a forcément une angoisse, un début de psychose, le propre de l'homme c'est l'instinct de survie, mais aussi de positiver. Les gens continuent de vivre. Ce matin on est allés faire les courses, ayant appris la quarantaine. Les magasins sont pris d’assaut, les gens se posent des questions et font des réserves, mais il n'y a pas de mouvement de panique", poursuit le médecin.

Le Nouvel an chinois annulé

Wuhan n'est pas la seule ville chinoise a avoir été placée en quarantaine. C'est aussi le cas de Huanggang, un ville voisine. Au total, ce sont 18 millions de personnes qui sont en isolement, pour tenter de contenir l'épidémie. Les festivités du Nouvel An chinois, massivement suivies, ont été annulées à Pékin, et la Cité interdite, le monument historique le plus célèbre de Chine, va également fermer ses portes jusqu'à nouvel ordre.