Punaises de lit : comment se passe une intervention d'un professionnel de la désinfection

Elle est grosse comme un pépin de pomme, visible à l'œil nu et crée l'angoisse dans tous les foyers. Depuis qu'on l'a repérée dans les métros, trains, cinémas, la punaise de lit a créé la psychose. Et il y a de quoi s'inquiéter. Un foyer sur dix y a été confronté ces six dernières années, et pour s'en débarrasser, il faut s'armer de patience. Les professionnels de la désinfection sont débordés. Europe 1 a suivi l'un d'entre eux lors d'une intervention dans un appartement parisien.

Tuer les punaises de lit "en quelques minutes"

Masque à gaz et combinaison intégrale, Marc passe le pas de la porte avec précaution. Dans cet appartement parisien de 60 mètres carrés, les punaises de lit sont partout et la locataire en a déjà fait les frais. "J'ai été piquée dans le haut du dos et sur le visage, on a inspecté les bords du lit et effectivement ce sont des punaises de lit", explique la locataire.

La mission du technicien : éradiquer tout ce qui est vivant et pour cela, il est armé d'un puissant pulvérisateur. "Ça peut monter à quatre barres de pression, ce qui permet d'envoyer le produit dans des endroits accessibles à la punaise", détaille-t-il. "On applique la buse de la lance contre la plainte qui va injecter le produit, ce sont des insecticides. Elles meurent en quelques minutes."

Plusieurs passages de désinfection nécessaires

Dès le début du traitement, la locataire doit quitter son appartement pendant quatre heures. À l'intérieur, tout est bâché, recouvert de sacs-poubelle et Marc passe partout, quitte à déplacer des meubles. "Je commence par la chambre, le salon, tout le palier parce que parfois l'infestation peut démarrer au niveau du voisinage et puis je finis par les salles d'eau", explique-t-il.

Une heure d'intervention pour un coup de 7 euros du mètre carré. Mais ça ne sera pas suffisant, un deuxième passage est prévu dans deux semaines pour cette fois traiter les œufs que les punaises ont pondus. Pour traiter tout son intérieur, ses vêtements et sa literie, il faut compter en moyenne 1.249 euros selon Ipsos.