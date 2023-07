Punaises de lit : l'Anses dévoile de nouvelles recommandations économiques pour les éradiquer

Elles sont la hantise de ceux qui en ont déjà eu et la crainte de ceux qui n'y ont pas été confrontés : les punaises de lit. Selon l'Anses, plus d'un foyer sur dix en France a déjà été infesté être 2017 et 2022. Contrairement à une idée reçue, leur présence ne traduit pas un manque de propreté : tout le monde peut être victime d’une infestation à son domicile. Et pour lutter contre ce fléau qui revient en force depuis plusieurs années, l'agence dévoile donc de nouvelles recommandations.

L'Anses préconise en premier lieu d'organiser des campagnes d'information dans les hôtels, les logements sociaux ou encore les crèches. Il est également primordial de prendre l'habitude de regarder sous le matelas pour vérifier s'il y a des tâches et de scruter la présence d'insectes dans les pièces près des meubles. Si des punaises sont présentes, il faut réagir vite, sans utiliser de produit chimique, comme l'explique Johanna Fite de l'Anses : "Le premier réflexe est souvent d'utiliser des insecticides et la recommandation de l'Anses est contraire de n'avoir recours aux insecticides qu'en dernier ressort", prévient-elle.

900 euros par intervention

"On recommande avant toute chose de nettoyer, aspirer, mettre le linge dans des sacs hermétiques, le lavage à 60 degrés et de faire un traitement à la vapeur avec un petit appareil qui peut permettre l'éradication des punaises", conseille enfin Johanna Fite.

Mais par manque d'information, certains font appel à des professionnels, une option qui n'est pas bon marché. Il faut débourser en moyenne 900 euros par intervention et pour le remplacement de la literie. C'est ainsi une dépense qui créée des inégalités, car les personnes les plus modestes rencontrent plus de difficultés à se débarrasser de ces bestioles. Pour tenter d'y remédier, l'Anses préconise alors une prise en charge financière pour les foyers à faibles ressources.