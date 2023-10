Punaises de lit : à quoi ressemblent-elles et d'où viennent-elles ?

Elles sont partout. Dans nos matelas, derrière nos tapisseries, dans nos plinthes... Et on les a récemment retrouvées dans nos hôpitaux, nos cinémas et nos transports en commun. Face à la prolifération des punaises de lit, l'angoisse monte d'un cran chez les Français. Comment attrape-t-on ces nuisibles et comment savoir que l'on en a chez soi ? Y a-t-il un risque pour notre santé ? Europe 1 fait le point.

Cinq millimètres, ovales et plates

La première chose à savoir : les punaises de lit n'ont rien à voir avec un défaut d'hygiène. Pour preuve, le lieu principal où l'on risque d'en croiser sont les hôtels, y compris les hôtels 5 étoiles où elles ont été détectées dès les premiers signalements à New York par exemple.

Vous pouvez également en trouver sur des meubles d'occasion, récupérés en brocante, sur la voie publique ou aux enchères. Un conseil : vérifiez toujours qu'ils ne sont pas contaminés. Les punaises de lit sont visibles à l'œil nu. Elles mesurent cinq millimètres, sont ovales, plates et leur couleur va du rouge au brun foncé.

Des boutons alignés

S'il est trop tard pour confirmer l'invasion chez vous, le premier indice pour savoir si vous en avez à votre domicile surgira à votre réveil. "On a des boutons au niveau des parties qui ne sont pas protégées par le pyjama, les jambes, les bras, le visage... Ce sont comme des boutons de moustique, mais ils sont alignés", précise le Dr Arezki Isri, parasitologue et entomologiste médical à l'hôpital Avicenne de Bobigny.

"Quand on a ces boutons, on va regarder dans le lit et ce que l'on verra le plus souvent, ce seront des taches de déjection de punaises. Des petites taches noires qui ressemblent à de la moisissure", poursuit-il. À partir de ce moment-là, le combat commence. Si la présence de punaises de lit peut entraîner des troubles du sommeil ou de l'anxiété, elles ne transmettent aucune maladie à l'homme.