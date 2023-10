«Elles sont là, à l'endroit où l'on dort» : l'impuissance des victimes des punaises de lit

Elles se faisaient jusqu'à présent discrètes. Pourtant, avec la multiplication des cas dans nos logements, mais aussi dans les lieux au contact du public comme les trains ou les cinémas, les punaises de lit sortent de l'anonymat. Souvent, le choc est immense pour les victimes de ces nuisibles. C'est ainsi, pendant une banale journée au bureau, qu'Émilie a découvert qu'elles avaient des punaises de lit chez elle.

Le choc de la réalisation

Alors qu'elle travaille, la jeune Parisienne se passe la main dans le dos et découvre la mauvaise surprise. "J'ai senti des boutons, des plaques un peu rugueuses sur le dos. Je me suis aperçu que c'était très caractéristique, d'après ce que l'on voit sur Internet, de piqûres de punaises de lit", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

Émilie confie alors s'être retrouvée un peu paniquée. En rentrant le soir même, elle découvre que son appartement est infesté. Problème, la jeune femme de 28 ans n'a aucune solution de repli et est obligée de dormir le soir même dans son lit. "Elles sont là, à l'endroit où l'on dort, où l'on vit. Donc le soir, en allant se coucher, on ne peut pas ne pas penser à leur présence. Ce qui me stresse aussi, c'est le fait d'être piquée, et c'est la peur qui prend le dessus", souligne-t-elle.

"Des sacs-poubelle empilés partout dans la douche"

Très vite, elle transforme son logement pour que les nuisibles ne s'infiltrent pas partout. Le mobilier est bâché, les rideaux tirés pour ne pas inquiéter les voisins. Car la tâche est immense : "Du jour au lendemain, il faut mettre l'entièreté de son dressing dans des sacs poubelle. Il faut tout laver à 60 degrés ou tout mettre au congélateur. C'est assez particulier comme ambiance. Par exemple, si vous allez dans la salle de bain, il y a des sacs poubelle empilés partout dans la douche", souligne Émilie.

La Parisienne s'est tournée vers un professionnel pour désinfecter son appartement. Deux interventions sont prévues en deux semaines, le tout pour une facture de 580 euros. Le prix pour mettre fin à l'angoisse.