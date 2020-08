Port du masque obligatoire à Paris : mal respectée, la mesure ne fait pas l'unanimité

REPORTAGE

Des masques sur le cou, au poignet ou dans la main. Les Parisiens ne semblent pas tous disposés à porter le masque comme il le faut dans les zones de la capitale où il est désormais obligatoire. Cette mauvaise volonté est couplée à d'autres problématiques, que déplorent les habitants qui, eux, se conforment aux règles en vigueur depuis lundi, 8 heures. Cette mesure, prise face au regain de l'épidémie de coronavirus avec des cas de contaminations en hausse de 30%, est encore loin de faire l'unanimité.

Des délimitations pas toujours claires

Pour Lydia, ce comportement désinvolte risque de se payer cher : "Je pense qu'on va retourner dans le confinement, parce que les gens ne font pas attention. Ils le 'cherchent'. On a vu deux, trois personnes qui le portent sous le nez, ça ne sert à rien." Pour plusieurs habitants, si le masque est obligatoire, il doit être gratuit, comme le proposent certains députés. La canicule n'aide pas non plus à faire mieux accepter le masque.

Après avoir dévoilé une carte très précise des rues concernées par le port du masque, la mairie de Paris avait promis d'installer des panneaux de signalisation. Il en manque encore beaucoup, ce qui déroute même les plus appliqués. "Je me posais justement la question de savoir si j'étais dans une rue où il était obligatoire de porter le masque où non", s'interroge Monique. "S'il faut en mettre un, j'en mets un. C'est suant, mais il faut le faire." Comme Monique, beaucoup font preuve de bonne volonté, mais elle n'est pas partagée par tout le monde dans les rues de Paris.