Playlist : 5 podcasts pour penser à autre chose qu'au coronavirus !

PODCAST

Voici une playlist dont la promesse est simple : en écoutant ces 5 épisodes de podcasts sélectionnés par Europe 1 Studio parmi nos dernières productions en natif et en replay, vous n’entendrez parler ni de coronavirus, ni de confinement. Mais vous pourrez découvrir, apprendre, rêver, vous évader, un casque sur les oreilles ou sur des enceintes, seul dans votre coin ou en famille.

#Romantisme

"Sissi et François-Joseph : l'histoire d'un véritable coup de foudre" dans "Au coeur de l’histoire". Une foule immense, une traîne interminable et une pression monumentale : en 1854, l’empereur d’Autriche, François-Joseph, épouse sa très belle cousine Elisabeth, née duchesse en Bavière. Dans cet épisode de "Au cœur de l'histoire", produit par Europe 1 Studio, Jean des Cars vous convie au mariage de Sissi pour découvrir, si vous avez vu trop souvent les films, le véritable coup de foudre qui marqua l’Histoire.

#Aventures

"Guirec et sa poule sont sur un bateau" dans "Hondelatte raconte". Guirec est un Breton de 20 ans. Un jour, il achète un voilier et se lance dans un voyage incroyable sur les mers du globe. Dans cette folle aventure, il a une seule compagne à bord. Elle s’appelle Monique. C’est une poule ! Après son récit sur cette aventure incroyable, pleine de rebondissements et qui vous fera forcément voyager, CHristophe Hondelatte reçoit Guirec Soudée, auteur de "Le monde selon Guirec et Monique" (Flammarion Editions).

#GrandeMusique

"Beethoven, le révolutionnaire romantique" dans le podcast "Au coeur de l’histoire". L’année 2020 marque le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven, un compositeur révolutionnaire dans les deux sens du terme. Le pianiste allemand a adhéré aux idéaux de la Révolution française et a inventé une musique tout aussi révolutionnaire. Dans cet épisode de "Au cœur de l'histoire", produit par Europe 1 Studio, Jean des Cars vous emmène à la rencontre de ce célèbre musicien.

#Polars

"La frontière de Don Winslow" dans "Le Polar de Poirette". Vous allez avoir du temps pour lire… mais pas question d’enchaîner les navets ! Bernard Poirette vous conseille chaque dimanche matin sur Europe 1 le meilleur des polars. Comme le très attendu dernier roman noir de l’écrivain américain Don Winslow, "La frontière". A lire sur une liseuse ou à commander si vous le pouvez encore auprès de votre libraire préféré.

#Chocolat

"Le babka au chocolat de Charlotte Langrand" dans "La table des bons vivants". Pour maintenir le moral des troupes au plus haut, il est urgent de se faire plaisir ! Le babka est une brioche originaire d’Europe de l’est ultra gourmande car boostée en chocolat. Elle s’affiche partout sur Instagram depuis des mois ? Vous allez avoir un peu de temps devant vous pour en maîtriser la recette… Alors pourquoi ne pas se mettre aux fourneaux sans tarder grâce à cette recette concoctée par la chroniqueuse culinaire Charlotte Langrand pour l’émission de Laurent Mariotte "La table des bons vivants" ? On vous rassure : la liste des ingrédients est simple !

