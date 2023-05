«Personne n'est à l'abri» : sur Internet, la délicate lutte contre les escroqueries

Recevoir un SMS indiquant la livraison d'un colis jamais commandé est devenu presque habituel dans notre quotidien. Au même titre que ces fameuses démarches à entreprendre pour renouveler une carte vitale parfaitement valide. Ces arnaques, particulièrement répandues par SMS ou par mail, ont pour objectif de collecter les données personnelles et bancaires des personnes ciblées. Pour y faire face, le gouvernement présentera ce mercredi un projet de loi destiné à lutter contre ces escroqueries en ligne.

Un objectif ambitieux tant les pirates sont devenus difficiles à cerner. "Ça s'est beaucoup professionnalisé. Maintenant, on vous redirige vers des sites qui ressemblent à des vrais sites. Personne n'est à l'abri de se faire avoir, même si vous êtes conscient de ce genre d'arnaque", assure Cyril Brosset, spécialiste des nouvelles technologies à l’UFC-Que choisir. Selon lui, il suffit d'attendre "un remboursement" ou une "livraison de colis" pour tomber dans le piège. "Un petit manque de réflexion et on peut rapidement cliquer et rentrer ses coordonnées", indique-t-il.

Les escrocs "ont sans cesse de nouvelles techniques pour arnaquer les gens"

De quoi laisser penser que la solution miracle a tout d'une chimère. "Le filtre absolu qui bloquera toutes les arnaques, c'est certain qu'il n'existera jamais je pense parce que les escrocs ont montré qu'ils avaient beaucoup d'imagination, qu'ils avaient toujours une longueur d'avance. Ils ont sans cesse de nouvelles techniques pour arnaquer les gens", développe Cyril Brosset.

Et si le filtre imaginé par le gouvernement venait à se révéler efficace, "ils trouveront certainement autre chose", ajoute-t-il. Et de conclure en prodiguant le seul conseil à appliquer pour écarter tout déboire. "La chose essentielle à savoir, c'est que ce type d'arnaque existe. Il faut donc être très prudent dès que l'on va sur Internet ou que l'on reçoit un message".