Inculpation à Singapour d'une Britannique de 84 ans dépeinte en arnaqueuse dans un documentaire Netflix

Une Britannique inculpée à Singapour après la diffusion d'un documentaire Netflix. Dionne Marie Hanna, âgée de 84 ans, est sous le coup de cinq chefs d'accusations d'escroquerie à l'encontre de trois personnes. Cette dernière, hospitalisée, a été auditionnée par le tribunal par vidéo.

Une Britannique, devenue célèbre via un documentaire Netflix appelé "Con mum" (maman arnaqueuse) dans lequel elle est soupçonnée d'escroquer son fils pâtissier de renom, a été inculpée samedi par un tribunal de Singapour, selon des documents visionnés par l'AFP. Dionne Marie Hanna, 84 ans, est sous le coup de cinq chefs d'accusation d'escroquerie à l'encontre de trois personnes, selon ces documents judiciaires.

Dionne Marie Hanna pourrait être impliquée dans au moins cinq cas d'escroquerie

Dans le documentaire à succès, un récit édifiant de trahison, elle fait irruption dans la vie du chef pâtissier britannique Graham Hornigold en se présentant comme sa mère biologique. Un test ADN indique d'ailleurs dans le documentaire qu'elle est bien la mère biologique du jeune chef.

Dionne Marie Hanna, qui est hospitalisée, a été auditionnée par un tribunal de Singapour via un lien vidéo, selon la chaîne de télévision locale NewsAsia. D'après des documents de justice, on lui reproche notamment d'avoir affirmé en début d'année à un homme à Singapour qu'elle faisait partie de la famille royale du micro-État de Brunei. Elle lui aurait également dit qu'elle était atteinte d'un cancer terminal et qu'elle voulait lui léguer sa fortune.

La police de Singapour a indiqué vendredi dans un communiqué avoir reçu plusieurs témoignages de victimes présumées après la diffusion du documentaire de Netflix. Selon les premiers éléments de l'enquête, Dionne Marie Hanna pourrait être impliquée dans au moins cinq cas d'escroquerie impliquant une somme totale de plus de 200.000 dollars.

Afin d'investir et recevoir des fonds d'héritage, elle demandait à ses victimes de transférer de l'argent "pour les frais légaux et l'ouverture de comptes bancaires à l'étranger", a expliqué la police. Certaines victimes ont fait plusieurs transferts d'argent. Dionne Marie Hanna sera à nouveau entendue par le tribunal de Singapour le 11 avril.