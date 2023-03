Comment reconnaître une arnaque par SMS ?

Vous avez déjà certainement reçu un SMS qui vous informe de la livraison d'un colis que vous n'avez jamais commandé, ou d'une démarche à entreprendre pour renouveler votre carte vitale (alors qu'elle est valable à vie...) Attention, ce ne sont pas des erreurs, mais des arnaques ! Et elles sont désormais légion, que ce soit par mail ou par SMS. Le but de ces messages frauduleux ? "Récupérer vos données personnelles et bancaires", voire vous prendre quelques euros, explique au micro d'Europe 1 l'avocat Roland Perez.

Vérifier l'URL

Pour ce faire, les personnes derrière ces SMS font preuve de plus en plus d'imagination et d'expertise. Fini le texto truffé de fautes d'orthographe qui vous met directement la puce à l'oreille quant à la fiabilité de l'expéditeur. Désormais, les messages sont rédigés dans un français impeccable et renvoient vers des sites internet tout aussi faux que le SMS, mais convaincants. Il faut donc redoubler de vigilance, ne pas hésiter à prendre un peu de recul sur la situation, et ne pas céder aux sirènes de la précipitation. Fort heureusement, en plus de son esprit critique, il est possible de séparer le bon grain de l'ivraie en regardant l'URL, la barre en haut d'un navigateur qui affiche l'adresse d'un site internet. L'URL "n'est pas conforme à celle du site officiel", résume Roland Perez.

Dans le cas d'un SMS évoquant un retard de paiement d'une amende avec un lien vers un site qui, à première vue, vous permet de régler rapidement votre contravention, l'URL doit comporter à la fin ".gouv.fr". Si vous voyez donc une adresse qui se termine par ".gouv.org", ou toute autre chose, n'allez pas plus loin. Et quand bien même, l'avocat rappelle qu'"aucune administration de vous demandera vos données bancaires ou vos mots de passe par message électronique ou par téléphone".

Signaler les arnaques

Si le SMS a pour but de vous faire appeler un numéro, ou envoyer simplement un SMS a un numéro particulier, méfiance ! Ce sont certainement des numéros payants ! Par ailleurs, la plupart des SMS frauduleux sont envoyés depuis des numéros qui commencent par 06, 07, +336 ou +337.

Et si vous recevez une arnaque par SMS, il est possible de la signaler en transmettant tout simplement le message concerné au 33 700. Un dispositif d'alerte créé par les opérateurs télécoms, les éditeurs de services et les hébergeurs, en concertation avec le Secrétariat d'État chargé de l'Industrie et de la Consommation.