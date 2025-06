Péages : attention aux faux SMS, la nouvelle arnaque qui piège les automobilistes

Les arnaques aux faux SMS au niveau des péages explosent en France. En se faisant passer pour des opérateurs d’autoroute, des escrocs envoient de faux messages pour soutirer vos données bancaires. Voici comment reconnaître et éviter ces pièges numériques.

Les arnaques liées aux péages connaissent une recrudescence inquiétante en France. Avec plus de 9.000 kilomètres d’autoroutes à péage et avec l’essor du télépéage en flux libre, les automobilistes deviennent des cibles idéales pour les escrocs. De plus en plus de Français, mais aussi de touristes étrangers de passage dans l'Hexagone, reçoivent des SMS leur réclamant le paiement d’un soi-disant péage impayé : attention, il s’agit bien souvent d’une arnaque.

Ce type de fraude, appelé smishing (hameçonnage par SMS), vise à voler vos données personnelles ou bancaires, voire à infecter votre téléphone avec des logiciels malveillants. Les arnaqueurs s'appuient sur le système de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (ANPR) utilisé dans les péages et plus particulièrement sur les télépéages en flux libre.

Les arnaques aux péages en flux libre (comme l'A13) sont en route ... pic.twitter.com/qExoiPeala — Olivier Poncet 🦝 (@ponceto91) June 11, 2025

Les messages frauduleux reprennent l’identité visuelle de sociétés connues comme Liber-t, SANEF, Vinci ou Bip&Go, et utilisent un ton alarmant pour vous pousser à payer rapidement. Souvent, ils mentionnent un montant faible (quelques euros) pour vous inciter à cliquer sans réfléchir.

Les messages ne sont pas personnalisés, les menaces de sanctions (amendes, suspension du permis) sont régulièrement présentes, il est presque toujours demandé d’informations sensibles (CB, numéro de permis) et à la fin du message, il y a un lien vers un faux site imitant celui d’un opérateur autoroutier.

Si par mégarde, vous avez cliqué sur le lien dans le message, il est important de réagir dans l'immédiat en faisant opposition auprès de votre banque. Changez vos mots de passe, activez la double authentification et signalez l’arnaque sur Pharos.