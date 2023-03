Arnaque en ligne : attention aux faux mails ou SMS promettant de nouvelles aides de la Caf

Les arnaques sur internet se multiplient. La Caisse d'allocations familiales (Caf) appelle à la vigilance de tous les allocataires vis-à-vis des SMS ou des mails qu'ils reçoivent. Car ils sont nombreux à recevoir de faux messages, qui promettent de nouvelles primes, de nouvelles aides ou de nouvelles allocations. Si c'est très alléchant, le risque est de se faire usurper l'identité de son compte ou voler ses informations personnelles. Car évidemment, ces SMS ou mails n'ont aucune légitimité.

Un seul site fiable : celui de la Caf

Un seul moyen existe pour connaître les droits dont on bénéficie : le site officiel de la Caf. Si vous devez bénéficier d'une aide ou d'une allocation, il suffit de se rendre sur "Mon compte" sur le site officiel de la Caf pour pouvoir faire diverses simulations et savoir si on peut bénéficier de ces aides.

Pour ne pas se faire arnaquer, il faut se méfier des mails et les SMS qui comportent des fautes d'orthographe. Il faut aussi s'assurer que la page commence par "https//" et par un cadenas apparaissant avant ou après. Il faut également vérifier l'adresse URL du site : les URL des sites publics se terminent toujours par "gouv.fr" ou ".fr" et jamais par "gouv.org" ou "gouv.com".

Évidemment, il ne faut jamais donner son mot de passe, ni divulguer ses coordonnées bancaires. Dernière règle : seul le site officiel de la Caf est réellement fiable. Et en cas d'hameçonnage, il est possible de le signaler sur le site SignalConso.