Coup de filet franco-israélien parmi les arnaqueurs du Stade Toulousain

Article Suggestions

Un vaste réseau d’escrocs franco-israéliens vient d’être démantelé par la police et neuf suspects ont déjà été interpellés. Des suspects qui sont en garde à vue depuis lundi et qui sont des spécialistes de l’arnaque au faux président. Plus de 20 millions d’euros de préjudice ont été causés et, au moins, 121 sociétés ont été victimes de cette arnaque dans 8 pays. Parmi elles figure le club de rugby du Stade Toulousain.