Vignette Crit'Air : attention à ces arnaques qui fleurissent par mail et SMS

[#ALERTE#Cybersécurité] Vignette Crit'Air : vague en cours de #mails et #SMS frauduleux



⚠️ C'est une #arnaque/#phishing !



➡️ Risques : vol de données personnelles et bancaires



️ Ne répondez pas et signalez ! #CritAir#hameçonnagepic.twitter.com/T3bWDIaOPB