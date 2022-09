Centres dentaires, publicités en ligne, opticiens… attention aux arnaques santé !

Un an pour avoir un rendez-vous chez un médecin, des prestations non remboursées par la sécurité sociale, des spécialistes de moins en moins présents dans les déserts médicaux… il y a de quoi se décourager. Pourtant, cela ne mérite pas de se jeter dans la gueule du loup. Dans Bienfait pour vous, Murielle Giordan, journaliste pour le magazine Avantages, a débusqué les arnaques du secteur de la santé dans une enquête et partage ses conclusions avec Europe 1. Manque d'informations, faux médecins, séances express… attentions aux abus !

Toujours demander un second avis

Murielle Giordan alerte : les entourloupes médicales "il y en a plein !" Souvent, au cœur de ses arnaques, une "course à la rentabilité", que le patient paye cher. Murielle prend l'exemple des centres d'ophtalmologie ou des centres dentaires. Il faut être "méfiant". Parfois, sous couvert de petits prix, les centres vont surfacturer des actes qui n'ont pas à l'être.

Et parfois, les patients ne seront pas gérer par des vrais ophtalmologues. "Cela peut être des paramédicaux qui vont vous traiter, précise Murielle au micro d'Europe 1. Vous avez des petites visites, et ensuite, ils transfèrent votre dossier à des médecins qui sont à l'étranger, qui épluchent votre dossier et qui vous disent quel traitement adopter. C'est là qu'est l'arnaque !" Pour éviter ce type de situation, il ne faut surtout pas hésiter à se renseigner avant même de se rendre dans un centre.

Il y a certains signes pour éviter ces dérives. "Le bon compromis, certes, on peut le trouver en se soignant à bas coût là-dedans, mais si on vous propose par exemple un chantier immédiat au bout d'une séance : méfiance !" Murielle Giordan met en garde sur les professionnels qui vous proposent de "tout refaire" en un clin d'œil. "Prenez un second avis", préconise-t-elle. "Quitte à payer un nouveau rendez-vous chez le dentiste, au final ça vous coûtera moins cher", assure la journaliste.

Méfiez-vous des rendez-vous pris trop rapidement

Autre signe d'une arnaque en vue : les rendez-vous pris en deux temps trois mouvements. "Parfois, pour un ophtalmo, on va vous donner un rendez-vous en 24 ou 72 heures", explique la spécialiste sur Europe 1, car il y a "des créneaux toutes les quinze minutes". D'un côté, Murielle Giordan l'avoue, ça peut être un "bon plan" pour des petites choses comme les détartrages, ou les petites caries dans les centres dentaires.

Pour les gros chantiers, comme une prothèse dentaire, "là, il faut faire attention, il faut vraiment avoir pris plusieurs rendez-vous avant." Ce n'est pas parce que l'on vous propose une prestation moins chère et plus rapide que vous n'avez pas le droit à un suivi. Méfiance aussi du côté des pancartes et des offres promotionnelles : "n'y allez pas" alerte Murielle Giordan.

Aller à l'affût des vrais bons plans cachés

Depuis le 1er janvier 2021, l'offre 100% Santé est accessible à tous les Français afin de s'équiper pour les oreilles, les dents ou encore pour la vue à très bas coût, voire gratuitement. Sur l'antenne d'Europe 1, Murielle recommande de faire attention et d'avoir un œil de lynx. "Quand on va chez un opticien, on se rend compte que les montures intéressantes à bas coût sont au fond du magasin, un peu cachées. On vous ne les propose même pas."

La majorité des opticiens ne jouent pas le jeu. Il faut donc vraiment aller à la pêche aux informations et "aller partout" pour vous renseigner. Les lieux intéressants existent quand même, nuance Murielle Giordan. Au micro d'Europe 1, elle recommande plusieurs entreprises sérieuses comme "Lunettes pour tous, Paulette.com, Droits de regards".

Attention aux démarchages téléphoniques et aux publicités en ligne

Sur Internet, difficile de différencier les bons plans des arnaques. Derrière son écran pourtant, il faut toujours rester méfiants, notamment sur les mutuelles. "On se méfie, parce qu'on va vous vendre des mutuelles vraiment pas chères, qui vont au final vous coûter cher parce que vous allez être beaucoup remboursé, mais sur des postes qui ne vous intéressent pas, précise Murielle Giordan. "Imaginez, vous ne portez pas de lunettes et on vous propose une super mutuelle qui rembourse tout." Éviter les arnaques, c'est aussi "cibler ses besoins".

Même combat pour le démarchage téléphonique. "Ne signez rien" et renseignez-vous, alerte la journaliste sur Europe 1.