Pascal Praud et vous - Mort de Thomas dans la Drôme, David Hallyday, Naopoléon... Le best-of de la semaine du 20 novembre

Plus d'une centaine de personnes ont participé vendredi aux obsèques de Thomas, adolescent de 16 ans tué le week-end dernier lors d'une attaque dans une fête de village à Crépol, dans la Drôme. Un drame qui a fait réagir les auditeurs de l'émission Pascal Praud et vous, cette semaine du 20 au 24 novembre. Pascal Praud a également reçu David Hallyday, à l'occasion de la sortie de son autobiographie Meilleur album. (Re)découvrez les moments forts de la semaine.

Mort de Thomas : un auditeur fustige "l'absence de prise de responsabilité" de Darmanin

Au lendemain de la mort de l'adolescent, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a dénoncé "un ensauvagement et une faillite générale de notre société". De quoi agacer Louis, auditeur de l'émission : "C'est extrêmement facile de dire cela. Il y a un côté déculpabilisant et absence de prise de responsabilité du ministre".

Toutes les chansons non utilisées de David Hallyday "seront détruites"

Invité mardi avant la publication de son autobiographie, le chanteur David Hallyday, interrogé par un auditeur d'Europe 1, a évoqué le dernier titre de son père Johnny, sorti près de six ans après sa mort. Cela n'arrivera pas avec ses propres titres non publiés : "Quand je ne serai plus là un jour, je dirai à mes enfants que ces chansons-là seront toutes détruites, je ne les garde pas pour qu'elles soient réutilisées après", a-t-il détaillé.

"En réduisant Napoléon dans les programmes, on a fait une erreur fondamentale", estime un historien

Le jour de la sortie du film Napoléon de Ridley Scott, Pascal Praud a reçu Dimitri Casali, historien et spécialiste de l'empereur. Ce dernier a décrié la réduction de la place accordée à Napoléon dans les programmes scolaires, notamment en 4e. "On a fait une erreur fondamentale", a-t-il affirmé sur Europe 1.

Un lycée de Rouen jugé par une auditrice comme étant "le temple de l'islamisme et du wokisme"

Dix jours après le témoignage d'un lycéen de confession juive victime d'actes antisémites, Marie, une parent d'élève de l'établissement situé à Rouen a pris la parole dans l'émission en dénonçant le lycée comme étant "le temple de l'islamisme et du wokisme".

Mort de Thomas : "Si un policier avait blessé quelqu'un, ça aurait fait la Une de suite", selon un auditeur

Thierry, auditeur de l'émission, est intervenu sur Europe 1 vendredi pour regretter le traitement médiatique du drame de Crépol et de la mort de Thomas, adolescent de 16 ans. Selon lui, "si un membre des forces de l'ordre avait utilisé une matraque ou avait blessé quelqu'un, ça aurait fait la Une de l'actualité de suite".

Bonus : trois idées de films à regarder avant Noël

À l'approche des fêtes de fin d'année, Pascal Praud et les auditeurs ont abordé les films de Noël en compagnie de Guillaume Soulez, spécialiste cinéma et professeur à la Sorbonne. Ils ont abordé trois longs-métrages à visionner en famille avant Noël.