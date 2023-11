À l'occasion de la sortie du film Napoléon de Ridley Scott, l'historien Dimitri Casali a évoqué l'empereur ce mercredi dans l'émission Pascal Praud et vous. Et sa place dans l'enseignement aujourd'hui, qui s'est réduite notamment en classe de 4e. "En réduisant Napoléon des programmes scolaires, on a fait une erreur fondamentale", a-t-il avancé sur Europe 1, soulignant que l'empereur était un "symbole d'intégration", et qu'il peut être un "héros, un modèle" pour la jeune génération.