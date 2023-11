Pascal Praud et vous - «On m'a mis des autocollants 'Free Palestine' dans le dos» : un lycéen juif raconte ses pressions quotidiennes

À une heure où il devrait être en cours, Nathan, lycéen de confession juive, s'est confié lundi matin dans l'émission Pascal Praud et vous sur les pressions qu'il subit dans son établissement scolaire, depuis le début du conflit entre le Hamas et Israël. "Aller au lycée, ça devient compliqué. Je reçois des insultes parce que je suis juif, la plupart m'envoient des messages 'Free Palestine', etc. Je rentre en classe au retour des vacances, quelqu'un me crie 'Free Palestine'. Ils m'ont mis des autocollants dans le dos pendant que je marchais dans les couloirs", évoque-t-il sur Europe 1, se demandant s'il allait continuer à venir au lycée ou s'il allait suivre des cours à domicile.