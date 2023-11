Pascal Praud et vous - Trois idées de films de Noël à regarder en famille avant les fêtes

À quelques semaines des fêtes de fin d'année, les chaînes de télévision diffusent chaque après-midi des téléfilms de Noël. Mais il existe également des films à regarder en famille, avec ses enfants. Dans l'émission Pascal Praud et vous, Guillaume Soulez, spécialiste cinéma et audiovisuel et professeur à la Sorbonne, et un auditeur ont partagé trois longs métrages qui pourront plaire à tous : Santa et Cie d'Alain Chabat (2017), l'incontournable Le Père Noël est une ordure de Jean-Marie Poiré (1982) et le classique La vie est belle de Frank Capra (1946).