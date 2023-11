Pascal Praud et vous - Rouen : «Le temple de l'islamisme et du wokisme», une parent d'élève pointe du doigt le lycée de son fils

Que se passe-t-il dans ce lycée de Rouen depuis les attaques du Hamas en Israël ? Il y a dix jours, l'un de ses élèves, Nathan, de confession juive, expliquait dans l'émission Pascal Praud et vous avoir été victime de plusieurs actes antisémites. Selon Marie, une parent d'élève de cet établissement qui a souhaité réagir ce jeudi sur Europe 1, ce lycée "est le temple de l'islamisme et du wokisme" car des jeunes appelleraient à des manifestations pro-Palestine, et lors de la minute de silence dédiée à Samuel Paty, la proviseure n'aurait pas dit un mot, affirme-t-elle au micro de Pascal Praud.