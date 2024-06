Pascal Praud et vous - Mbappé au Real, 80e anniversaire du Débarquement, enfants renversés à La Rochelle... Les moments forts de la semaine du 3 juin

La semaine du 3 juin a été chargée en émotions. La Normandie a accueilli des visiteurs et des dirigeants du monde entier à l'occasion du 80e anniversaire du Débarquement. Malheureusement, à La Rochelle, l'heure n'était pas aux célébrations car un terrible accident est venu endeuiller la ville. Un groupe de douze enfants âgés de 8 à 11 ans inscrits dans un centre de loisirs communal et qui circulait à vélo a été percuté frontalement par une automobiliste de 83 ans. Des événements longuement évoqués, dans l'émission Pascal Praud et vous.

Lundi : Fabienne, auditrice, à qui Valérie Hayer a conseillé d'acheter une voiture électrique, revient sur son échange avec la candidate

Lors du débat pour les élections européennes jeudi soir sur Europe 1 et CNews, Valérie Hayer, tête de liste de la majorité présidentielle, a conseillé à Fabienne, une intervenante en difficulté financière, d'acheter une voiture électrique. Au micro de Pascal Praud, Fabienne a tenu à répondre à la tête de liste du parti présidentiel pour les élections européennes. "Je me suis dit, en fin de compte, on ne m'a pas écouté. Elle me propose une voiture électrique que je ne peux pas me payer", a-t-elle affirmé dans l'émission.

Mardi : "C'est une catastrophe pour les droits TV de Ligue 1", affirme Jacques Vendroux, à propos du départ de Kylian Mbappé

L'histoire entre Kylian Mbappé et le PSG a pris fin officiellement lundi soir. La star a signé au Real Madrid pour cinq ans, et pour un montant de 100 millions d'euros. Ce départ est un coup dur pour l'attractivité du championnat de France, analyse Jacques Vendroux dans l'émission. "C'était encore un peu 'vendable' à un diffuseur avec Mbappé, maintenant ça va être encore plus compliqué", a affirmé le journaliste.

Mercredi : un sapeur-pompier explique comment "éviter un suraccident", après l'accident impliquant des enfants à La Rochelle

La journée de mercredi a été marquée par le fait qu'une dizaine d'enfants à vélo ont été percutés par une automobiliste. Invité de l'émission, le sapeur-pompier Lionel Ventura a détaillé les bons réflexes que les citoyens doivent avoir, s'ils sont témoins d'un pareil drame, pour "éviter le suraccident". "En faisant un périmètre de sécurité tout autour de la zone, pour éviter justement qu'il n'y ait un suraccident et d'autres blessés. Et si la personne a le courage, c'est de déterminer le plus rapidement possible les détresses vitales", a-t-il expliqué.

Jeudi : "La plupart des 40 millions de Français de l'époque ont été attentistes", souligne Dimitri Casali à propos des 80 ans du Débarquement

Les commémorations des 80 ans du Débarquement ont réuni jeudi de nombreux dirigeants autour d'Emmanuel Macron en Normandie. À cette occasion, l'historien Dimitri Casali a rappelé dans l'émission qu'en 1944 "la plupart des 40 millions de Français ont été attentistes. Ils ne se sont pas engagés, ni dans la Résistance, ni dans la collaboration. C'est ça le dilemme français".

Vendredi : "Si on fait cette loi, c'est une atteinte à la liberté", déclare une auditrice à propos d'un examen médical obligatoire pour les automobilistes âgés

Alors qu'une automobiliste âgée a renversé des enfants à La Rochelle, le débat sur un examen médical pour les conducteurs seniors refait surface. Invitée dans l'émission "Pascal Praud et vous", a estimé que ce contrôle serait "une atteinte à la liberté". "Moi je travaille encore mais je limite mes trajets. J'ai conscience qu'il ne faut pas rouler trop vite. Si on fait cette loi, c'est une atteinte à la liberté, car on ne vieillit pas tous pareil", a-t-elle indiqué.

Bonus : 80 ans du Débarquement : le témoignage exceptionnel d'Achille Muller, le dernier survivant des forces françaises libres

Le colonel Achille Muller, 99 ans, est le dernier survivant des commandos parachutistes des forces françaises libres. À l'occasion des 80 ans du Débarquement ce jeudi 6 juin, le colonel a livré un témoignage exceptionnel à l'émission Pascal Praud et vous. "Pour nous, c'était enfin 'nous sommes sur le sol de France et nous allons libérer notre pays'. C'est un sentiment extraordinaire", a-t-il partagé.