La Rochelle : des enfants à vélo percutés par une voiture, six blessés dont trois graves

Un accident de la circulation impliquant un groupe d'enfants à vélo et un véhicule qui les a "percutés" à un carrefour a fait au moins six blessés dont trois graves à La Rochelle (Charente-Maritime), ont annoncé la préfecture et les pompiers. Parmi ces douze enfants d'un centre de loisirs communal, l'un a été blessé très gravement et héliporté vers le CHU de Poitiers (Vienne), et deux autres sont en "urgence absolue", a déclaré Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de Charente-Maritime. Les trois autres blessés sont en "urgence relative", a-t-il ajouté.

Une enquête judiciaire ouverte

Les faits se sont produits mercredi matin vers 10 heures à proximité du centre-ville de La Rochelle, alors que les enfants se rendaient à une course d'orientation dans un parc public. "Un groupe de cyclistes a été percuté par un véhicule", ont écrit les pompiers dans un communiqué, faisant état d'un "accident grave" avec trois personnes grièvement blessées.

Quelque 32 sapeurs-pompiers ont été engagés, ainsi que sept ambulances et divers véhicules d'intervention. "Une enquête judiciaire a été ouverte. Elle devra faire le point sur les circonstances de l'accident", a précisé Emmanuel Cayron, évoquant une "petite voiture impliquée". Les enfants étaient accompagnés de deux animateurs et "avaient l'habitude de se déplacer à vélo. Ils le font régulièrement", a précisé la mairie de La Rochelle.