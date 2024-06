80 ans du Débarquement : Épisode 2 - Sainte-Mère-Église, l’une des premières communes libérées par les Alliés le 6 juin 1944

Dans la soirée du 5 juin 1944 à Sainte-Mère-Église, il fait nuit et les habitants sont confinés en raison du couvre-feu imposé par l’occupant allemand. Ils s’apprêtent pourtant à vivre une nuit qu’ils n’oublieront jamais. Henry-Jean Renaud, 10 ans en 1944, se souvient du moment où l’opération alliée a commencé. "Il est passé 800 C-47, c’était un vacarme pas croyable. Au bout d’un certain temps, mon père est revenu en disant 'c’est pas un petit commando, ce n'est pas une opération limitée, c’est le débarquement !'", se remémore-t-il.

Environ 13.000 parachutistes largués

Cette phase de l’opération, baptisée Neptune, a pour objectif d’enrayer les contre-attaques allemandes en direction des plages. 13.000 parachutistes sont largués sur Sainte-Mère-Église et ses alentours. Certains paras sont abattus avant même d’avoir atteint la terre ferme. Pour les autres, les affrontements avec les allemands commencent.

Enfant à l’époque, Henry-Jean Renaud se souvient avoir vu de ses propres yeux un soldat allemand abattu sur la place de l’église. "Je n'ai pas réalisé qu’il était mort, car il n’y avait pas de sang. Or, quand vous êtes un enfant et qu’il n’y a pas de sang, c’est que vous n’êtes pas mort", se souvient-il.

Première commune de France libérée par les Américains

Sainte-Mère-Église est prise très rapidement dès le lever du jour et devient la première commune de France libérée par les américains. Henry-Jean Renaud explique "n’avoir jamais oublié. C’est le grand évènement de ma vie et dans ma famille et mes copains, c’est la chose dont on parlait constamment".

À l’occasion du 80e anniversaire du Débarquement, Alain Holley, le maire de la commune, voit les choses en grand. "Les commémorations s’étaleront du lundi 3 juin au dimanche 9 juin. Nous aurons encore des vétérans cette année. 200 seront présents", détaille-t-il. Il explique notamment l’importance de ce devoir de mémoire : "Nos grands-parents ont raconté à nos parents, nos parents nous ont raconté donc c’est vraiment un grand honneur de rendre hommage à ces braves hommes qui se sont battus pour notre liberté."