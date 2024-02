PORTRAIT - Qui est Valérie Hayer, tête de liste de la majorité pour les élections européennes ?

Après des semaines de réflexion, la majorité va entrer de plain-pied dans la course aux Européennes. Alors que toutes les forces en présence ont déjà présenté leur candidat, Emmanuel Macron a fait durer le suspense. Ce sera finalement bien Valérie Hayer, 37 ans, présidente du groupe Renew au Parlement européen, qui sera la tête de liste Renaissance pour les prochaines élections européennes.

Fille, petite-fille et sœur d'agriculteurs

Après nombre de refus dans le camp présidentiel, de Bruno Le Maire à Julien Denormandie, et nombre d'hypothèses ayant circulé dans la presse, de Jean-Yves Le Drian à Olivier Véran, le choix d'Emmanuel Macron s'est porté sur cette femme de 37 ans, originaire de la Mayenne, encore largement inconnue du grand public.

"Fille, petite-fille et sœur d'agriculteurs", diplômée en droit public, ancienne vice-présidente du Conseil départemental de la Mayenne, Valérie Hayer est issue du parti centriste UDI. Ancienne collaboratrice parlementaire de l'ex-ministre Jean Arthuis au Parlement européen, elle a rejoint Emmanuel Macron en 2017 et a été élue députée européenne en 2019. Elle a succédé en janvier à la tête du groupe Renaissance à Stéphane Séjourné, longtemps pressenti pour la tête de liste mais finalement nommé ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Gabriel Attal.

Valérie Hayer, "fille d'agriculteur, qui vient de l'ouest où il y a un certain nombre d'électeurs pro-européens, qui vient de l'UDI au moment où l'UDI veut rejoindre la majorité, ce n'est pas l'idée la plus sotte", jugeait récemment un cadre du camp présidentiel.

Spécialiste des questions budgétaires

Valérie Hayer a l'avantage de bien connaître la complexe machine européenne. Cette spécialiste des questions budgétaires est devenue il y a un mois la deuxième femme à diriger la famille centriste et libérale du Parlement européen, après Simone Veil.

En propulsant cette fille d'agriculteur, la macronie veut à la fois mobiliser l'électorat pro-européen et envoyer un signal au monde rural. "Elle est reconnue. Elle a vécu intensément tout ce qui s'est passé au plan européen depuis 2019. Son origine agricole est un gage du sens des réalités, du principe de réalité, qui nous permettra de dissiper le trop grand illusionnisme qui marque souvent la politique", affirme son parrain en politique, l'ancien ministre de l'Économie de Jacques Chirac, Jean Arthuis.

Percer le mur de la notoriété

Au Parlement européen, elle a notamment pris une part active aux négociations du budget pluriannuel et au plan de relance post-Covid. Et a ferraillé avec application contre "l'extrême droite pourvoyeuse de fake-news" et "l'imposture crasse" de son concurrent RN Jordan Bardella, à l'unisson du camp présidentiel.

Si Valérie Hayer s'est fait un nom solide à Bruxelles, ce n'est pas le cas en France où elle n'a été élue qu'au niveau local. Son faible niveau de notoriété n'est pas un problème, explique un cadre de la majorité, car Emmanuel Macron et Gabriel Attal comptent s'impliquer dans la campagne pour ferrailler contre le Rassemblement national (RN) de Jordan Bardella, largement favori des sondages.