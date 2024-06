80 ans du Débarquement : Épisode 3 - L’assaut de la Pointe du Hoc par les Rangers américains

Le matin du 6 juin 1944, la Pointe du Hoc fait l'objet d'une attention toute particulière de la part des Alliés. 225 rangers américains, commandés par le colonel James Rudder, vont avoir pour mission de neutraliser une puissante batterie côtière allemande. Cette dernière pourrait mettre en péril toute l’opération du Débarquement !

"Des mois et des mois d’entraînement"

Fondée un an plus tôt aux États-Unis, cette jeune unité de Rangers va vivre son baptême du feu en Normandie. Scott Desjardins, le surintendant de la Pointe du Hoc explique que "les Rangers ont fait des mois et des mois d’entraînement". Par ailleurs, "les Allemands ne sont pas préparés pour un assaut de la mer". Si cet effet de surprise est indispensable, la mission reste ultra-périlleuse. Vers 6h30, quand l’unité du colonel James Rudder arrive sur zone, elle doit faire face aux mitrailleuses allemandes.

"100 % des Rangers étaient des volontaires"

Sur les 225 combattants lancés dans l’opération, 80 sont blessés ou tués en à peine une heure de combat. Les autres doivent escalader la falaise à l’aide de cordes. Une mission que seuls les très bons soldats peuvent réussir, explique Scott Desjardins : "100 % des Rangers étaient des volontaires. Ils ont passé des tests médicaux intenses car il ne fallait retenir que les meilleurs", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Un assaut héroïque

Très vite, vers 9 heures du matin, la Pointe du Hoc est sous contrôle américain. Pourtant, le plus dur commence pour les Rangers, il va falloir repousser les contres-attaques allemandes en attendant les renforts qui n’arriveront que 48 heures plus tard. Un acte héroïque pour Scott Desjardins : "Les Rangers ont tenu cet endroit pendant trois jours. Les allemands ont mené six contre-attaques. C’était clairement héroïque !"

80 ans plus tard, la Pointe du Hoc reste un symbole du sacrifice américain en Normandie. Les États-Unis, qui gèrent le site, continue d’investir pour sauvegarder la falaise défigurée en raison de l’érosion. Vendredi 7 juin, le président américain Joe Biden "prononcera un discours à la Pointe du Hoc sur l'importance de défendre la liberté et la démocratie", a fait savoir la Maison Blanche.