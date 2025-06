Les violences ont émaillé la victoire en Ligue des champions du Paris Saint-Germain contre l'Inter Milan. À Paris et dans plusieurs villes en France, des dégradations ont été constatées, des pompiers et des policiers ont été agressés et des magasins ont été pillés. Gilbert Collard estime d'ailleurs qu'il faut rendre hommage aux forces de l'ordre après cette soirée.

Ce devait être une soirée de joie et de fête, elle fut, par endroits, une soirée d'affrontements et de dégradations. Le PSG est champion d'Europe pour la première fois de son histoire et la fête a été gâchée à Paris et dans plusieurs villes de France. Des magasins ont été pillés, des affrontements ont eu lieu entre supporters et forces de l'ordre et deux personnes ont perdu la vie.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Sans la police, il n'y a plus rien, on est foutu, on est massacré"

Dans Pascal Praud et vous sur Europe 1, Gilbert Collard, ancien eurodéputé RN, estime que ces scènes de chaos sont l'œuvre de "délinquants de la haine sociale et institutionnelle". "Derrière ces mecs super organisés, il se prépare quelque chose qu'on ne veut pas voir et qu'on ne veut pas entendre", selon lui.

Il critique également l'attitude du chef de l'État "qui s'est fait photographier comme s'il avait 8 ans dans une cour d'école pour la photo de fin d'année, c'est désespérant". Après de tels événements, Gilbert Collard pense qu'il faut rendre hommage aux forces de l'ordre aujourd'hui.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Vous imaginez une France où les policiers feraient grève un soir pareil. Ce n'est pas autorisé bien sûr, mais sans la police, il n'y a plus rien, on est foutu, on est massacré, pillé. Il faut rendre un hommage à tous ces policiers qui, pour des salaires de m*rde se font casser la gueule et vont au contact. C'est admirable ce qu'ils font. C'est eux qui devraient être honorés comme des champions du monde".