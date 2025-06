Pascal Praud et vous - «J'ai vu la mort sur le périphérique» : le témoignage glaçant de Reda Belhaj après les heurts qui ont suivi le sacre du PSG

La victoire européenne du PSG, samedi, a été entachée par des débordements dans la capitale et dans plusieurs villes en France. Les forces de l'ordre ont procédé à plus de 500 interpellations dans le week-end et deux personnes sont mortes. Reda Belhaj revient sur ce qu'il a vu dans la capitale le soir du sacre du Paris Saint-Germain.