«On est champions d'Europe» : au Parc des Princes, la folle soirée des joueurs du PSG après leur victoire en Ligue des champions

Les joueurs et supporters du PSG ont célébré ce dimanche soir au Parc des Princes leur victoire en Ligue des champions. Face à l'Inter Milan, les joueurs de la capitale se sont imposés en finale, décrochant pour la première fois le titre de champions d'Europe. Une victoire célébrée en grande pompe devant 48.000 spectateurs.



Le retour des héros. Après avoir remporté la coupe d'Europe à Munich samedi soir, les joueurs du PSG ont célébré leur victoire à Paris, devant des dizaines de milliers de supporters. Au programme : la descente des Champs-Élysées, devant un public en liesse, avant de soulever la coupe dans le stade historique : le parc des Princes.

Des virages jusque sur la pelouse, l'ambiance a été festive ce dimanche soir dans le stade. Après DJ Snake au platine, une violoniste est venue au centre du terrain jouer l'hymne de la Ligue des champions devant près de 48.000 spectateurs avant de laisser place au speaker : "Les champions d'Europe !", s'exclame-t-il, pour saluer l'entrée des joueurs.

Un "jour de gloire"

Tous se suivent et se dirigent les uns après les autres vers le podium, ovationnés par les supporters parisiens en ébullition, en présence du judoka Teddy Riner ou encore le champion de tennis Novak Djokovic. Et l'émotion est encore plus vive lorsque la coupe arrive sur le terrain, porté par le président Nasser Al-Khelaifi et par le capitaine Marquinhos qui a pris le micro pour exprimer sa fierté.

"Ça y est, c'est le jour de gloire ! Profitez, on est champions d'Europe !", crie-t-il au public, sous les applaudissements de ce dernier. Point d’orgue de la soirée, le capitaine Marquinhos soulève la coupe et des feux d’artifices sont tirés. Une soirée qui restera gravée dans la mémoire des supporters.

La tête déjà tournée vers de nouveaux titres à obtenir

"C'était fou vraiment, c'était une vraie communion avec les joueurs, de les voir là avec la coupe, c'était exceptionnel", confie un supporter du PSG au micro d'Europe 1.

Après ces festivités qui marquent le passage du PSG dans une nouvelle ère, les joueurs vont se reposer avant de repartir à la conquête d’autres titres notamment le mondial des clubs mi-juin aux États-Unis.