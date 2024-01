Pascal Praud et vous - Alain Delon, Gabriel Attal Premier ministre, nouveau gouvernement... Le best-of de la semaine du 8 janvier

C'est une année 2024 qui démarre sur les chapeaux de roues pour les auditeurs de l'émission Pascal Praud et vous. Cette deuxième semaine de l'année a été largement marquée par le changement de gouvernement, de la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre à celle des différents ministres, et notamment de la surprise Rachida Dati à la Culture. (Re)découvrez les moments forts de la semaine.

Lundi : en pleine affaire Alain Delon, un spécialiste de l'héritage explique la loi en vigueur en France

Avant d'évoquer l'actualité de la semaine, Pascal Praud s'est penché sur l'affaire Alain Delon, et le déchirement entre ses fils, Anthony et Alain-Fabien, et sa fille Anouchka. La question de l'héritage de l'acteur iconique est abordée, et un expert fiscaliste, Philippe Bruno, a éclairci sur Europe 1 les modalités de l'héritage et des droits de succession en France.

Réécoutez l'extrait :

Mardi : "On avait enfin un ministre de l'Éducation qui comprend et qui a de l'autorité", estime un député Renaissance

Tandis que la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre allait être officialisée mardi, Patrick Vignal, député Renaissance de l'Hérault, a souligné selon lui les compétences de celui qui était au ministère rue de Grenelle. "On avait enfin un ministre de l'Éducation qui comprend, qui a de l'autorité, de la fermeté et qui va jusqu'aux dossiers", a-t-il déclaré.

Réécoutez l'extrait :

Mercredi : "Emmanuel Macron a sacrifié la gauche républicaine", selon Amine El Khatmi

Invité en studio mercredi, Amine El Khatmi, homme politique et cofondateur du Printemps républicain en 2017, est revenu sur la présidentielle 2017, à l'époque où il a soutenu la candidature d'Emmanuel Macron. "Ce n'est qu'à la lumière de ce que je vivrai un peu plus tard que j'ai compris qu'Emmanuel Macron a sacrifié la gauche républicaine", a-t-il affirmé sur Europe 1.

Réécoutez l'extrait :

Jeudi : les jeunes sont-ils fainéants ? Un gestionnaire du personnel répond

Un gestionnaire du personnel sur un site industriel a donné son avis jeudi, au micro de Pascal Praud, sur l'investissement des jeunes salariés dans son entreprise, et en général. Selon lui, "proportionnellement, l'absentéisme concerne essentiellement la tranche d'âge 25-35 ans, notamment sur les petits arrêts".

Réécoutez l'extrait :

Vendredi : pourquoi le gouvernement Attal "ne se droitise pas", selon Louis de Raguenel

Au lendemain de la nomination des ministres dans le gouvernement Attal, le chef du service politique d'Europe 1, Louis de Raguenel, a expliqué pourquoi, selon lui, il n'y a pas une volonté de "droitiser" le gouvernement. "La raison pour laquelle il y a plus de ministres de droite, c'est simplement parce qu'Emmanuel Macron a compris que ses ministres issus de la gauche, globalement, avaient du mal à gouverner, n'étaient pas loyaux", avance-t-il sur Europe 1.

Réécoutez l'extrait :

Bonus : Vladimir Cosma révèle les secrets de la bande originale de "Rabbi Jacob"

Le compositeur de génie Vladimir Cosma était l'invité de Pascal Praud et vous mardi. Sur Europe 1, le musicien a révélé les secrets de la conception de la bande originale du film culte Rabbi Jacob, musique dont il avait imaginé l'air... dès l'âge de 15 ans.