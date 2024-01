Pascal Praud et vous - Affaire Alain Delon : un spécialiste de l'héritage explique la législation en vigueur en France

Les Delon se déchirent depuis la publication d'une interview d'Anthony, le fils aîné de l'acteur iconique Alain Delon, accordée à Paris Match et sa remise en cause des agissements de sa sœur Anouchka auprès de son père. La question de l'héritage est abordée, et Pascal Praud a reçu l'expert fiscaliste Philippe Bruno dans l'émission Pascal Praud et vous. Ce dernier a évoqué les cas de figure qui peuvent concerner la famille de l'acteur mythique du cinéma français, comme la part d'héritage plus importante accordée à Anouchka (50%) qu'à ses deux fils Anthony et Alain-Fabien (25% chacun).