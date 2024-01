Pascal Praud et vous - «Emmanuel Macron a sacrifié la gauche républicaine», affirme Amine El Khatmi

Dans son livre Cynisme, dérives et trahisons, Comment Macron et Mélenchon sont devenus les marchepieds du RN !, Amine El Khatmi, homme politique et cofondateur du Printemps républicain en 2017 revient sur les coulisses du soutien de son mouvement à Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle. Une expérience à partir de laquelle il tire une analyse, mercredi dans l'émission Pascal Praud et vous. "Ce n'est qu'à la lumière de ce que je vivrai un peu plus tard que j'ai compris qu'Emmanuel Macron a sacrifié la gauche républicaine", affirme-t-il sur Europe 1.